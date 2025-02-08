З трьома спальнями та елітними меблями: у Києві можна зняти царські хороми за півмільйона на місяць (фото)

Будинок розташований зовсім поруч із Хрещатиком

У Києві можна знайти житло на будь-який смак та цінник. Наприклад, тим, хто має зайві гроші в кишені, пропонують оренду житла в царському будинку за півмільйона гривень на місяць.

Оголошення було оприлюднено на сайті оголошень OLX. Будинок знаходиться на вулиці Городецького, 11а, що неподалік Хрещатика.

У квартирі три спальні, кожна зі своїм санвузлом, кабінетом та гардеробною. Також є велика вітальня "для прийомів, сімейних урочистостей або музичних вечорів".

Кухня площею 20,5 квадратів має вихід на терасу з маркізою. Загальна площа квартири складає 320 кв.

Також у квартирі встановлені італійські меблі та техніка преміумкласу, а також є вентиляція, сигналізація, відеоспостереження, домофон та центральне опалення.

"Атмосфера розкоші та зручності стане символом Вашого успіху та витонченого смаку", — йдеться в підписі до оголошення.

Вартість оренди складає 11 тисяч доларів (456 тисяч гривень) на місяць. Альтернативно її можна викупити за 2,12 мільйона доларів (майже 88 мільйонів гривень).

Як повідомлялося раніше, винайняти квартиру в Києві можна і безкоштовно. Однак власники хочуть, щоб наймач зробив там ремонт.