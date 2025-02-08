С тремя спальнями и элитной мебелью: в Киеве можно снять царские хоромы за полмиллиона в месяц (фото)

Здание расположено совсем рядом с Крещатиком

В Киеве можно найти жилье на любой вкус и ценник. Например, тем у кого есть лишние деньги в кармане предлагают аренду жилья в царском доме за полмиллиона гривен в месяц.

Объявление было обнародовано на сайте объявлений OLX. Дом находится на улице Городецкого, 11а, что неподалеку от Крещатика.

В квартире три спальни, каждая со своим санузлом, кабинетом и гардеробной. Также есть большая гостиная комната "для приёмов, семейных торжеств или музыкальных вечеров".

Кухня площадью 20,5 квадрата имеет выход на террасу с маркизой. Общая площадь квартиры составляет 320 квадратных метров.

Также в квартире установлены итальянская мебель и техника премиум-класса, а также имеется вентиляция, сигнализация, видеонаблюдение, домофон и центральное отопление.

"Атмосфера роскоши и удобства, станет символом Вашего успеха и утончённого вкуса", — говорится в подписи к объявлению.

Стоимость аренды составляет 11 тысяч долларов (456 тысяч гривен) в месяц. Альтернативно ее можно выкупить за 2,12 миллиона долларов (почти 88 миллионов гривен).

Как сообщалось ранее, снять квартиру в Киеве можно и бесплатно. Однако владельцы хотят, чтобы съемщик сделал там ремонт.