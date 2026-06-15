Час забути про душові піддони: нове рішення робить ванну зручнішою та легшою в догляді

З цим варіантом буде більше простору

Традиційні душові піддони можуть поступово зникнути з ванних кімнат. До кінця 2026 року їх дедалі частіше замінюватиме італійська душова зона, яка є зручнішою та практичнішою.

Йдеться про душ без високого бортика, інтегрований прямо в підлогу ванної кімнати. Така конструкція створює рівну поверхню, завдяки чому простір виглядає більш відкритим і сучасним. За словами фахівців з "okdiario", це рішення поступово витісняє класичні піддони.

Основні переваги італійського душу — простота у використанні та догляді. Відсутність високих країв робить його зручним для людей будь-якого віку, зокрема для дітей і літніх людей. Також такий формат зменшує ризик підковзнутися або перечепитися.

Душова зона, вбудована прямо в підлогу

Ще один плюс — економія простору. У невеликих ванних кімнатах душова зона без піддона візуально розширює приміщення та робить його світлішим. Додатково часто використовують скляні перегородки без масивних рам, що додає легкості інтер’єру.

Окремо експерти відзначають і просте прибирання. Сучасні покриття таких душових зон зазвичай нековзні, стійкі до вологи та легко очищуються, що дозволяє витрачати менше часу на догляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шторки та громіздкі душові кабіни відходять у минуле, а головним трендом 2026 року стає новий формат ванної кімнати.