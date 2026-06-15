Миттєва карма на ЧС-2026: фанат поплатився за жест Роналдо (фото)
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На ЧС-2002 подібне визнали за жарт
На чемпіонаті світу з футболу-2026 стався расистський скандал. Мексиканський вболівальник показував жест "розкосі очі" (відтягування куточків очей пальцями до скронь) кореянці, яка сиділа на трибунах.
Що потрібно знати
- Мексиканець публічно образив кореянку
- Момент потрапив на відео
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Інцидент стався у матчі Південна Корея — Чехія (2:1) і не залишився непоміченим. Про це повідомляє nypost.
За інформацією джерела, президент Коледжу топографічних та геодезичних інженерів Халіско Улісес Бернал показував расистський жест на камеру Юн Су-джин, популярній південнокорейській блогерці. Дівчина знімала себе на відео, а мексиканський чиновник попав у кадр.
There is no way, this damn tacky jerk is the president of the surveyors' association?pic.twitter.com/AkXzv9YOjH— Redback (@chamugah) June 14, 2026
У Мексиці повідомили, що Бернала було усунуто з посади. Це сталося після засідання Комітету честі та справедливості урядової галузевої асоціації, яка займається підготовкою та ліцензуванням інженерів.
Зазначимо, 24 роки тому легенда футболу бразилець Роналду після прибуття в Японію зробив жест "розкосі очі" прямо в аеропорту. До речі, Бразилія виграла той Мундіаль.
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.