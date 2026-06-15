Цупили взуття і не тільки. Дикі тварини здивували українців на пляжі (відео)

Їх бачать біля водойми не вперше

На одному з місцевих пляжів до українців завітали неочікувані гості. Дикі тварини не тільки купались у водоймі, а навіть намагались поцупити взуття людей.

Про це свідчить опубліковане в мережі відео. Зауважимо, що де саме сталась подія невідомо, однак нещодавно схожу картину бачили на Запоріжжі біля Хортиці.

Як видно на відео, дикими тваринками виявились кабанчики. Вони були досить товариські, спочатку бавились у воді, а потім підходили до людей. Тварини ймовірніше шукали їжу.

На одному з кадрів навіть видно, як кабанчик намагався поцупити в українця кросівок. Однак далеко "крадій" не втік. Наголосимо, що хоча тварини й досить товариські, вони все одно дикі. Тому займати їх не можна, особливо коли йдеться про дитинчат, адже поряд цілком може бути самиця.

Для довідки

Дикі кабани або вепри — це звичні представники фауни в Україні, зокрема і на Хортиці. Зазвичай вони живуть переважно в плавнях, приплавневих лугах та в густих лісах південної частини острова. Тут тварини знаходять достатньо їжі (жолуді, коріння, комахи) та укриття. В Україні популяція диких кабанів налічує близько 45 тисяч особин.

Дикі кабани

Відомо, що дорослий вепр може досягати до 2 м завдовжки і важити до 350 кг. Тварини мають товсту щетину та постійно зростаючі ікла. Цікаво, що дикі кабани — переважно нічні тварини, які проводять день у заростях, а вночі виходять на пошуки їжі. Масовий опорос відбувається у квітні, зазвичай народжується 5–6 смугастих поросят.

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