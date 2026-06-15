"Дайте здачу" чи "поверніть "решту": як ввічливо і грамотно звернутися до касира "АТБ"

Іноді помиляються навіть касири, але вирішити ситуацію можна спокійно та без конфліктів.

Уявіть ситуацію: ви стоїте на касі в "АТБ", складаєте покупки в пакет і раптом помічаєте, що цифри в чеку не сходяться. Здається, касир помилився під час розрахунку. Позаду вже збирається черга, а в голові виникає лише одне запитання: як сказати про це ввічливо і правильно українською?

Найчастіше в таких ситуаціях покупці говорять: "Ви неправильно дали мені здачу". Однак мовознавці у "Словнику української мови" наголошують: коли йдеться про гроші, які повертають покупцеві після оплати, правильно вживати слово "решта".

Слово "здача" в українській мові має інші значення. Наприклад, можна "дати здачу" кривднику або говорити про "здачу" іспиту, документів чи об'єкта в експлуатацію. А от гроші, які ви отримуєте назад від касира, — це саме решта.

Якщо ви помітили помилку, не варто починати розмову з претензій. Спокійний тон і ввічливість зазвичай допомагають вирішити проблему за кілька секунд.

Можна сказати так:

— "Перепрошую, мені здається, тут якась помилка. Перерахуйте, будь ласка, решту ще раз".

— "Вибачте, перевірте, будь ласка, решту. Здається, ви не додали кілька гривень".

— "Перепрошую, подивіться, будь ласка, чек. Мені здається, решта порахована трохи неточно. Давайте перевіримо разом?".

Такі прості фрази допоможуть уникнути конфлікту, зберегти гарний настрій і водночас продемонструвати знання української мови. Адже навіть у звичайному поході до магазину можна ненав'язливо вдосконалювати власне мовлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися українською, і чому "доброго дня" — це помилка.