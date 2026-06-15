У соборі Лаври, який атакувала Росія, була незвична скандальна "ікона"

Зображення викликало суперечки ще кілька років тому

У ніч на 15 червня 2026 року російська армія вдарила по Успенському собору Києво-Печерської лаври — загорівся дах. Цей собор відбудували трохи більше ніж 25 років тому. Тоді у Лаврі панувала православна церква Московського патріархату та намісник митрополит Павло (Петро Лебідь), також відомий як "Паша Мерседес". Він у цьому соборі зробив свою псевдоікону.

На верхніх хорах собору було колективне зображення самого Павла Лебедя, очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та покійного митрополита Володимира (Сабодана). Малюнок виявили у 2022 році, та просто замалювати не могли — на одязі намісника присутній лик Ісуса Христа, що виводить зображення за межі звичайної світської картини, але й іконою "витвір" не є.

Малюнок в стилі ікони з трьома митрополитами Павлом, Онуфрієм та Володимиром

Оскільки Успенський собор є державною історичною пам'яткою, будь-які роботи чи розписи мали узгоджуватися з Міністерством культури та заповідником. Власне, і прибрати малюнок також можна було тільки за процедурою. Наразі стан зображення не відомий. "Тепер, мабуть, вогонь все прибере. Вирішить питання. Шкода, що такою ціною", — зауважила журналістка Ганна Мамонова.

Зауважимо, з січня 2023 держава в особі заповідника не продовжила договір оренди з УПЦ МП на головні храми. Успенський собор та Трапезну церкву офіційно повернули у державну власність. Екснамісник же має в багажі підозри від СБУ за виправдовування російської агресії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Павло Лебідь відомий своєю прихильністю до президента-втікача України Віктора Януковича, якого він порівнював з Ісусом. У його церковному доробку також відпущення гріхів маніяку Анатолію Онопрієнку.