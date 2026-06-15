Вигоріло майже все. Легендарний ринок Києва міг бути знищений Росією (фото, відео)

Підприємці власноруч розбирають завали та оцінюють збитки

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 15 червня ймовірніше було пошкоджено легендарний ринок. Йдеться про базар на Почайній.

Про це повідомляють місцеві канали. Вони вже опублікували наслідки обстрілу.

Як видно на фото, ринок зазнав чималих руйнувань. Пожежа охопила павільйони за лічені секунди. Рятувальники ліквідовували займання кілька годин.

Наслідки удару по ринку на Почайній

Наслідки удару по ринку на Почайній

Наслідки удару по ринку на Почайній

Хоча офіційно руйнування ще не підтверджували, підприємці, які працювали на ринку, вже показали наслідки. Так, пані Олена, засновниця компанії Український порцеляновий посуд, наголосила, що ринок майже повністю знищено: торгівельні ряди вигоріли. Більш-менш вціліли лише ті, що розташовані ближче до залізничної платформи "Зеніт".

"У мене ще більш-менш щось лишилося. Це для мене була не просто робота чи захоплення — це стиль життя. Порцеляна, американська біжутерія… я й сама таке дуже люблю. Але на ринку все дуже-дуже погано, я й не знаю, скільки часу займе, щоб усе відновити", — каже на відео жінка.

Для довідки

Ринок на Почайній (колишня "Петрівка") у Києві — це відомий торговельний майданчик біля однойменної станції метро. Один із найбільших книжкових ринків в Україні. Тут було представлено понад 170 видавництв. На ринку продавали:

Книги — нова та стара література, підручники, карти, канцелярія.

Речі та господарське приладдя — одяг, взуття, трикотаж, госптовари, військова форма та спорядження.

"Барахолка". Працювала зазвичай вихідними. Продавали антикваріат, вінтажний одяг, вінілові платівки, ретро-техніку, монети, значки, старі меблі та радянські речі тощо.

Ринок на Почайній до атаки

Станом на середину червня 2026 року легендарний ринок частково постраждав та призупиняв роботу низки павільйонів внаслідок масованих російських обстрілів столиці.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Успенський собор Києво-Печерської Лаври після атаки Росії.