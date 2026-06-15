Не тільки Трамп. Усик провів нові важливі зустрічі у Білому домі

Серед співрозмовників є міністр та директор ЦРУ

Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, що тільки днями бачився з президентом США Дональдом Трампом, знову відвідав Білий дім. Цього разу спортсмен також зустрівся з кількома іншими високопосадовцями США.

Про це повідомив боксер у мережі. Зазначається, що він був на заході, присвяченому турніру UFC Freedom 250.

Усик встиг поспілкуватись з держсекретарем США Марко Рубіо, міністром внутрішньої безпеки США Марквейном Маліном та директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

"Вже у Білому домі. Неймовірна атмосфера. Дуже багато людей, усі спілкуються. Чекаємо поки прийде президент", — сказав Усик в одному з відео.

Усик розмовляє з Рубіо

Зауважимо, що це не перший візит боксера в головну адміністративну будівлю Вашингтона. Адже нещодавно Усик мав особисту зустріч з Трампом та відвідував Пентагон. Крім того, боксер зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходять реабілітацію у США.

Офіційно причини візиту Усика в Білий дім не називають, однак цілком ймовірно, що він приїхав на день народження Дональда Трампа — у неділю, 14 червня, йому виповнилося 80 років. На честь ювілею президента США, біля Білого дому встановили арену для турніру зі змішаних бойових мистецтв — UFC Freedom Fights 250.

Усик та Трамп

Яке значення має візит боксера у Білий дім

Втім такий візит боксера до США та спілкування з президентом Трампом вже називають підґрунтям до політичної кар'єри. Хоча, на думку політологів, Усик може піти в президенти чи мери Києва, але найбільш ймовірним успіх буде на парламентських виборах.

Більше читайте в статті на "Телеграфі": "З рингу в президенти? Що світить Усику в політиці і хто за це заплатить".

Водночас згідно з опитуванням компанії Socis, що було проведено з 12 по 18 березня, Усику довіряють 37,2% українців, більші відсотки тільки у Зеленського та Залужного. А от згідно з дослідженням міжнародної компанії Ipsos, рейтинг довіри до Усика взагалі склав 56%. Більше тільки у Залужного — 63%.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто за комплекцією тіла більший: Трамп чи Усик.