Урсула фон дер Ляєн стала кандидатом на пост президента ЄК: головне про Україну з програмної промови

Вибори до Єврокомісії відбудуться у червні 2024 року

Урсулу фон дер Ляєн затвердили кандидатом на посаду президента Єврокомісії на другий термін. За її кандидатуру проголосували 400 делегатів Правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), з’їзд якої проходить у Бухаресті.

Якщо Європейська народна партія отримає більшість парламентських місць на виборах до Європарламенту, фон дер Ляєн зможе залишитися головою Єврокомісії ще на п’ять років, повідомляє Euronews. Вона оголосила основним завданням свого другого терміну на посаді голови найвищого органу виконавчої влади Євросоюзу зміцнення обороноздатності ЄС.

"Світ став таким небезпечним, яким не був протягом кількох поколінь. Російська агресія намагалася стерти Україну з лиця землі. Пішов уже третій рік війни, вона стала більш окопною та інтенсивною, ніж будь-коли. А тут у нас вдома путінські друзі намагаються переписати нашу історію та вкрасти наше майбутнє. Вони поширюють ненависть", — сказала фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що була у Бучі невдовзі після звільнення. Фон дер Ляєн наголосила, що ніколи не забуде викладені у лінію мішки з тілами невинних громадян.

"Молоді дівчата та старі люди, вбиті путінськими солдатами. Ніколи не забуду вбитих горем батьків, чиїх дітей забрали росіяни. Їх сліз, страхів, агонії. Я сама мати та бабуся, моє серце обливається кров’ю, коли я чую їхні історії. Путін несе за це відповідальність", — заявила вона.

Фон дер Ляйєн також наголосила, що російський диктатор відповідальний і за вбивство Олексія Навального. Вона зазначила, що було неймовірно бачити "хоробрість тих, хто відвідав похорон Навального".

"Як сказала одна смілива дівчина, Навальний пожертвував собою заради країни, а Путін пожертвував країною заради себе. Путін відповідальний за воєнні злочини. І його наздожене розплата. Зал суду в Гаазі чекає на нього. Не може бути сумнівів: Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно", — підсумувала Фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити зупинення імпортних квот та мит для українського експорту до ЄС. Водночас туди можуть бути включені запобіжники для агропродукції, чого вимагали кілька країн Євросоюзу.