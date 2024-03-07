Урсула фон дер Ляйен стала кандидатом на пост президента ЕК: главное об Украине из программной речи

Выборы в Еврокомиссию пройдут в июне 2024 года

Урсулу фон дер Ляйен утвердили кандидатом на должность президента Еврокомиссии на второй срок. За ее кандидатуру проголосовали 400 делегатов Правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), съезд которой проходит в Бухаресте.

Если Европейская народная партия получит большинство парламентских мест на выборах в Европарламент, фон дер Ляйен сможет остаться председателем Еврокомиссии ещё на пять лет, сообщает Euronews. Она объявила основной задачей своего второго срока на посту главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза укрепление обороноспособности ЕС.

"Мир стал таким опасным, каким не был на протяжении нескольких поколений. Российская агрессия пыталась стереть Украину с лица земли. Пошёл уже третий год войны, она стала более окопной и интенсивной, чем когда-либо. А здесь у нас дома путинские друзья пытаются переписать нашу историю и украсть наше будущее. Они распространяют ненависть", — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что была в Буче вскоре после освобождения. Фон дер Ляйен подчеркнула, что никогда не забудет выложенные в линию мешки с телами невинных граждан.

"Молодые девушки и старики, убитые путинскими солдатами. Никогда не забуду убитых горем родителей, чьих детей забрали россияне. Их слёз, страхов, агонии. Я сама мать и бабушка, моё сердце обливается кровью, когда я слышу их истории. Путин несёт за это ответственность", — заявила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что российский диктатор ответственен и за убийство Алексея Навального. Она отметила, что было невероятно видеть "храбрость тех, кто посетил похороны Навального".

"Как сказала одна смелая девушка, Навальный пожертвовал собой ради страны, а Путин пожертвовал страной ради себя. Путин ответственен за военные преступления. И его настигнет расплата. Зал суда в Гааге ждёт его. Не может быть сомнений: Европа будет с Украиной столько, сколько нужно", — подытожила Фон дер Ляйен.

Напомним, Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Одновременно с этим туда могут быть включены предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.