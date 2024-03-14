"Буде важко знайти їм заміну": у Польщі розповіли, чи повертатимуть українських біженців

Українські біженці важливі для ринку Польщі

Уряд Польщі не зацікавлений у тому, щоб порушувати питання повернення українських біженців на батьківщину. Водночас у країні вирішують питання їх довгострокового перебування.

Як розповів посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв’ю DW, його країна у питаннях біженців займе нейтральну позицію, тобто не заохочуватиме ані виганятиме їх.

"Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Вони вирішуватимуть повертатися чи ні", — сказав він.

При цьому він наголосив, що польські роботодавці можуть бути зацікавлені у тому, щоб українці залишалися в країні, оскільки там спостерігається дефіцит робочої сили.

"Українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну", — зазначив Гузи, але додав, що це не ті питання, в які має намір втручатися уряд.

Він також зазначив, що Польща не є країною, де можна комфортно жити на пільгах, а тому він не здивований, що багато біженців намагаються переїхати до Німеччини чи інших країн.

Як повідомлялося раніше, близько 65% усіх українських біженців змогли знайти роботу в Польщі, проте перше місце в ЄС за цим показником у цьому плані утримує Данія з 78%. А от у Німеччині знайти роботу змогли лише 25% українців.