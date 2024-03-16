Що чекає Росію після переобрання Путіна: Politico назвало 5 сценаріїв

Кожен сценарій може стати реальність, але з різною ймовірністю

Після виборів президента Росії, у яких очікувано переможе російський диктатор Володимир Путін, країна-терористка матиме декілька варіантів розвитку її подальшої історії. Іноземне видання Politico спрогнозувало пʼять сценаріїв у випадку нової каденції володаря Кремля, яка триватиме щонайменше до 2030 року.

Про це йдеться у публікації Politico. Зазначається, що напевно невідомо, що чекатиме Росію після виборів, але певні сценарії все ж таки більш ймовірні.

Очевидно, що війна в Україні зробила внутрішню ситуацію в Росії більш нестабільною, ніж це було протягом десятиліть, і будь-який можливий майбутній сценарій вже не є більш реальним.

Перший сценарій

У ньому зазначається, що перший сценарій базується на процвітаючій демократії в Росії і має ймовірність стати реальністю від 5 до 10 відсотків. Як показали антикомуністичні та антиколоніальні революції у Східній Європі в 1989 році, тоталітарні режими статичні, як сипучі піски, і швидко руйнуються перед обличчям демократичних рухів.

Згубне рішення Путіна в Україні вже мало непередбачувані наслідки і лише посилить подальше невдоволення та інтерес до потенційних альтернатив, включаючи пряму демократію.

Другий сценарій

У ньому йдеться про те, що Росія може розпастись, але його ймовірність 10-15%. У розпал спустошливої війни, в якій сотні тисяч солдатів загинули в безглуздій боротьбі, росіяни масово протестують і намагаються повалити старіючий режим, який чіпляється за владу, пояснює Politico.

"Давно поховані розбіжності і розчарування прокочуються по всій країні, і нація, нібито об'єднана під твердою рукою Москви, раптом розколюється за етнонаціоналістичними ознаками. Хаос охоплює країну, яка занурюється в суміш анархії, територіальної фрагментації та насильства, що не залишає жодного регіону, жодної сім'ї недоторканою", – пише видання.

Третій сценарій

Те, що третій сценарій стане реальністю, ймовірно на 15-20%, та він ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів.

Ще рік тому ідея про те, що повстанське ополчення на чолі з запеклим націоналістом може увійти до Москви і змусити російських чиновників тікати, здавалася фантастичною.

А в червні минулого року керівник ополчення Євген Пригожин зробив саме це. ПВК "Вагнера" Пригожина так і не дійшла до Москви, але не тому, що не намагалася, а навпаки, дорога була широко відкрита. Якщо Пригожин чогось і досяг, так це того, що змусив Путіна виглядати королем без одягу.

З цих причин цей сценарій видається одним з найбільш ймовірних для постпутінської Росії. Полум'я націоналізму, розпалене Путіним, навряд чи вдасться загасити найближчим часом.

Четвертий сценарій

Четвертий сценарій після переобрання Путіна — це те, що Politico називає "технократичним перезавантаженням". Ймовірність цього сценарію оцінюється у 20-25%.

Видання зазначає, що з моменту невдалого вторгнення Москви в Україну минуло два роки, а наслідки для Росії вже зрозумілі.

Хай то буде падіння економіки або сплеск смертності, ці витрати будуть продовжувати накопичуватися. Ось чому сценарій, за яким помічники Кремля зустрінуться з Путіним, подякують йому за досягнення і побажають всього найкращого на пенсії — іншими словами, повторення відставки Микити Хрущова в 1964 році — з часом стає все більш і більш вірогідним.

На думку журналу, до 2030 року в Росії, швидше за все, встановиться новий режим.

Пʼятий сценарій

Найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій у Росії після переобрання російського диктатора на посаду президента журнал назвав "Хай живе Путін" з ймовірністю 45-50%.

"Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не підкорив Київ, найгірше в українській війні ще може бути позаду, особливо з огляду на стриманість США щодо озброєння України. І порівняно з американськими президентами, у свої 71 рік Путін все ще має відносну молодість на своєму боці", – пише видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бійці російських добровольчих формувань, що борються на боці України, звернулися до диктатора Володимира Путіна. Вони закликали його задуматися про долю жителів Бєлгородської області, де вони утримують позиції протягом кількох діб.