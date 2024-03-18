Якщо Путін не помре: коли в Росії відбудуться нові вибори президента

При владі Путін находиться вже 24 роки

Володимир Путін, який лідирує у виборах президента Росії, стане найстаршим главою держави. Йому у жовтні 2024 року виповниться вже 72 роки.

І це не єдиний рекорд Путіна, адже, щоб вкотре посісти посаду президента, він пішов на хитрощі та змінив закон. "Телеграф" підсумував, до якого року правитиме російський диктатор та коли знову зможе переобратись на пост президента.

Зауважимо, що восьмі вибори президента Російської Федерації згідно з рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) відбулися з 15 по 17 березня 2024 року. Інавгурацію обраного президента Російської Федерації заплановано на 7 травня 2024 року. Президент країни обирається на шість років, тобто до 7 травня 2030 року.

При владі Путін находиться з 2000 року. Він двічі обирався президентом у 2000 та 2004 роках, а у 2008 році його змінив Дмитро Медведєв, а Путін став главою уряду. Проте вже у 2012 і 2018 році Путін був ще двічі "обраний" президентом.

Однак влітку 2020 року Росія прийняла конституційні поправки, які дозволяють Путіну балотуватися в президенти двічі та залишатися при владі до 2036 року.

Якщо раніше одна й та сама особа не могла обіймати посаду президента Росії понад два терміни поспіль, то тепер враховуються лише президентські терміни, на які особу було обрано з 2020 року.

Володимир Путіну у 2004 році

Тож після остаточного ухвалення нового закону другий термін перебування Володимира Путіна на посаді президента Росії був "обнулений", тобто його президентські повноваження до 2024 року будуть розглядатися як "нульовий" термін, що дає йому можливість брати участь у президентських виборах та 2024 року, та 2030 року.

Володимир Путін стане найстаршим президентом в історії Росії, який залишатиметься на 3 та 4 терміни. У 2030 йому нічого не заважатиме балотуватись, адже вікові обмеження встановлюють рамки від 35 років, а позначки "до" немає. Тож російський диктатор у цьому питання обскакав навіть Бориса Єльцина, якому на момент обрання у 1991 році було 60 років. А Путіну у 2030 році буде вже 78 років.

Володимир Путін та Борис Єльцин у 1991 році

Проте, чи доживе російський диктатор до виборів у 2030 році і потім у 2036 — питання, адже Володимир Путін має очевидні проблеми зі здоровʼям. Симптоми цих хвороб вже неодноразово помічали під час його публічних виходів. Окрім підозр про онкологію та проблеми з серцем, також можлива і хвороба Паркінсона у володаря Кремля.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав заяви західних лідерів, у яких чітко простежується негативне ставлення до цього заходу у Росії. Всі як один вважають, що ці так звані вибори позбавлені того самого законного права вибору кожного.