У 2017 році вокаліста гурту було внесено до бази "Миротворця"

Російський рок-гурт "Пікнік" був заснований, ще у радянські часи, а саме у 1978 році. Однак, учасники групи вважають початком свого успіху прихід у гурт Едмунда Шклярського у 1981 році, або рік запису першого альбому – 1982 рік.

За роки свого існування гурт зібрав чимало прихильників в усіх країнах пострадянського простору. Чимало фанатів було і в Україні, серед яких, хто б міг подумати, колишній нардеп Олег Ляшко.

Відомо, що у 2000 році три українські політики, Віктор Шпак, Олег Ляшко та Юрій Гора, ініціювали створення спільної програми гурту "Пікнік" та Запорізького струнного оркестру під управлінням Всеволода Мадана. У 2007 році гурт влаштував ювілейний тур "XXV" містами України.

Вже наступного року "Пікнік" повернувся в Україну з черговими гастролями: з програмою "Мракобісся і Джаз", гурт виступив у Донецьку, Полтаві, Сімферополі, Харкові, Черкасах, Дніпрі, Одесі, Херсоні та Києві.

Початок російсько-української війни

Відомо, що лідер групи Едмунд Шклярський відверто ігнорував події в Україні з 2014 року. Він жодного разу не висловлювався про війну, обираючи за краще просто удавати, ніби нічого не відбувається. Так, відомо, що у 2016 році, представники російської групи "Пікнік", а саме Шклярський і бас-гітарист Корчемний, приїхали до окупованого Криму, де заявили журналістам, що їм плювати на санкції, а Крим нагадує Канни. Крім того, на думку музикантів "Крим став краще".

Щоправда, у 2017 році вокаліста було внесено до бази "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України, заперечення російської агресії та гастролі в окупованому Росією Криму. До речі, в Крим гурт приїжджав неодноразово.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у травні 2023, російський пропагандист Захар Прілєпін у своєму Telegram написав, що Шклярський допоміг із закупівлею запчастин для російської військової техніки на фронті.

В грудні того ж року, той самий Прілєпін знову згадав про вокаліста гурта "Пікнік". В черговому дописі він зазначив, що "Шклярський найактивніше допомагає нашому гуманітарному фонду", тобто фонду російських окупантів.

Наразі гурт активно гастролює Росією та бере участь у різних фестивалях, а значить сплачує шалені кошти у бюджет Росії, які потім країна-терорист витрачає на війну в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що перед виступом гурту "Пікнік" у підмосковному "Crocus City Hall" 22 березня сталася масштабна стрілянина. В Україні вже прокоментували теракт, заявивши, що наша держава не має жодного відношення до стрілянини та пожежі, але те, що відбулося цілком може бути навмисною провокацією Путіна.