Шенгенська зона розширюється: які країни приєднаються і як це позначиться на українцях

ЄС визнав, що дві країни можуть стати частиною зони ще 2011 року

В останній день березня Болгарія та Румунія стануть повноправною частиною Шенгенської зони. Тим самим вони зможуть видавати та приймати шенгенські візи, а також скасують контроль на внутрішніх кордонах.

Як мовиться на сайті Єврокомісії, це зробить найбільшу у світі зону без прикордонного контролю ще більш привабливою та дозволить ще більшій кількості людей скористатися її перевагами.

"Завтра знаменується важливий день: Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської родини. Я вітаю скасування внутрішніх повітряних та морських прикордонних перевірок. Це великий успіх для обох країн", — зазначила глава ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

Тепер профільна Рада має ухвалити рішення про встановлення дати скасування прикордонних перевірок на кордонах Болгарії та Румунії та інших країн Шенгенської зони. Примітно, що Єврокомісія визнала, що обидві країни виконали всі умови для приєднання ще 2011 року.

Це також вплине на візову політику ЄС. Тобто умовно кажучи, якщо українці отримали шенгенську візу в іншій країні зони, то вони зможуть вільно приїхати до Румунії чи Болгарії. Або ж навпаки, вони можуть отримати таку візу у цих двох країнах та вільно відвідувати інші країни.

Шенгенська зона – це об’єднання європейських країн, які дозволяють вільно переміщатися людям у межах своєї території та перетинати кордони без прикордонного контролю. Це не лише створило зручності для мешканців країн цієї зони, а й суттєво вплинуло на економічний розвиток.

В цей час її членами є Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Швеція та Швейцарія.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа зараз перебуває у "довоєнній епосі". За його словами, зараз найбільше непокоїть те, що "можливий буквально будь-який сценарій".