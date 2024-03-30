Шенгенская зона расширяется: какие страны присоединятся и как это скажется на украинцах

ЕС признал, что две страны могут стать частью зоны еще в 2011 году

В последний день марта Болгария и Румыния станут полноправной частью шенгенской зоны. Тем самым они смогут выдавать и принимать шенгенские визы, а также отменят контроль на внутренних границах.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, это сделает крупнейшую в мире зону без пограничного контроля еще более привлекательной и позволит еще большему количеству людей воспользоваться ее преимуществами.

"Завтра знаменуется важный день: Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской семье. Я приветствую отмену внутренних воздушных и морских пограничных проверок. Это большой успех для обеих стран", — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Теперь профильный Совет должен будет принять решение об установлении даты отмены пограничных проверок на границах Болгарии и Румынии и других стран Шенгенской зоны. Примечательно, что Еврокомиссия признала, что обе страны выполнили все условия для присоединения еще в 2011 году.

Стоит отметить, что это также повлияет на визовую политику ЕС. То есть, условно говоря, если украинцы получили шенгенскую визу в другой стране зоны, то они смогут свободно приехать в Румынию или Болгарию. Или же наоборот, они могут получить такую визу в этих двух странах и свободно посещать другие страны.

Шенгенская зона это объединение европейских стран, которые позволяют свободно перемещаться людям в пределах своей территории и пересекать границы без пограничного контроля. Это не только создало удобства для жителей стран этой зоны, но и существенно повлияло на экономическое развитие.

В настоящее время ее членами являются: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа сейчас находится в "довоенной эпохе". По его словам, сейчас больше всего беспокоит то, что "возможен буквально любой сценарий".