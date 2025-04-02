"Навіть гірше, ніж місія ОБСЄ": Кулеба розповів, яка модель миротворців в Україні зараз обговорюється

"Люди мислять категоріями, що хтось прийде і все припинить"

Жодні миротворчі війська в Україні не допоможуть нам, поки наша країна сама не стане достатньо сильною. А позиція людей, які вважають, що хтось прийде та зупинить війну, — інфантильна.

Таку думку висловив колишній глава МЗС України, а нині посол з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій Дмитро Кулеба в інтерв’ю LIGAnet. Він нагадав, що тема миротворців в Україні обговорюється не вперше. У 2015-2019 роках питання миротворців ООН також порушувалися в соцмережах, медіа та офіційній дипломатії. Однак в Україні продовжують про це говорити й досі.

На думку Кулеби, це відбувається тому, що люди мислять категоріями, що хтось прийде та все припинить.

"Це інфантильність… Давайте відверто, ось прийдуть якісь там миротворці, встануть і все зупинять. Давайте нарешті визнаємо, що поки ми самі не будемо достатньо сильними, щоб Путін чи Росія не наважувалися на нас нападати, жодні миротворці нам не допоможуть", – сказав ексглава МЗС.

За його словами, людям потрібно давати надію, що "щось відбувається" та "хтось обговорює щось". Однак у моделі присутності миротворців, які обговорюються зараз, не йдеться про те, що іноземні військові стоятимуть між російськими та українськими військами і зупинять їх від стрілянини.

"Це навіть гірше, ніж місія ОБСЄ, в яку всі плювали і постили картинки ОБСЄ в окулярах для сліпих. Ну вони хоча б там були на Донбасі. Вони ніколи не могли визначитися, хто стріляв, але принаймні вони говорили, що стріляли…

А що будуть говорити ті, хто сидітимуть десь там на правому березі Дніпра? Політично це добре: поява тут військових – це подолання психологічного бар'єра, який потім з часом колись може вирости в щось більше. Але зупинити війну це жодним чином не допомагає", — каже Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправлення військових сил до України поки що не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі у такій місії.