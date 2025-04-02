Поліцейські вкладаються в крипту: хто найбільше задекларував біткоїнів та на яку суму

Найбільшу кількість біткоїнів задекларував Олег Бондаренко

В Україні посадовці подали за 2024 рік 2 113 декларацій, у яких зазначена криптовалюта. Це на 10% більше порівняно з минулим роком та в 2,2 рази більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", особливо активними у декларуванні криптовалюти є представники силових структур.

Найбільше декларацій подали співробітники Національної поліції — 322, що становить 15% від загальної кількості документів із зазначенням криптоактивів. Прокуратура також показала значну активність — криптовалюта вказана в 240 деклараціях, а серед суддів цей показник складає 227 документів.

Міські ради відзвітували про 119 посадовців, які володіють цифровими активами, а 77 військових ЗСУ задекларували криптовалюту. 38 декларацій подано представниками НАБУ.

Найбільше криптовалютних декларацій нараховано в Києві та області — 582 та 185 відповідно. Харківщина має 172 декларації, Дніпропетровщина — 167, а Львівщина посіла п’яте місце зі 133 декларантами.

Популярні криптовалюти та їхні лідери

Серед найбільш популярних криптовалют у посадовців лідирує Tether (USDT), зазначений у 802 деклараціях. Bitcoin (BTC, XBT) посідає друге місце з 731 декларацією, а Ethereum (ETH) — третє з 713 документами. Найменш популярним є Litecoin (LTC), адже кількість декларацій становить 141.

Найбільшу кількість біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. Він володіє 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 мільйонів гривень. Лідером серед володарів ефіріуму (ETH) став депутат Сергій Майзель, який має 200 токенів, що оцінюються в 15,5 мільйонів гривень. Найбільшу кількість криптодоларів (USDT) задекларував Віталій Бровко, начальник департаменту Офісу генпрокурора — у його декларації вказано 847 908 USDT, що еквівалентно 35 мільйонів гривень.

Аналітики зазначили, що декілька експосадовців могли б також потрапити до списку лідерів за кількістю криптоактивів, але вони заявили, що втратили доступ до своїх коштів. До прикладу, Роман Сарамага, ексзаступник голови Державної служби геології та надр України, у 2021 році задекларував 380,95 біткоїна, що на сьогодні становить близько 1,33 мільярд гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Верховної Ради пропонували легалізувати криптовалюту. Це може статися вже першому кварталі 2025 року.