Польща злякалася Росію: стала відома причина, через яку Варшава відмовилася відправляти війська в Україну

Варшава не хоче давати приводи Москві

Польща не спрямовуватиме свої війська в Україну, оскільки такий крок може підхопити російська пропаганда. Варшава не хоче давати цього приводу.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у ефірі радіо RMF FM, пише Onet. Йому запитали, чи є шанс, що після президентських виборів у Польщі рішення про відправку військових до України зміниться.

"Я так не думаю", — відповів Сікорський і назвав причиною заборони на відправку контингенту російську пропаганду.

Йдеться про те, що у РФ у разі відправлення військ Польщі в Україну може почати розповсюджувати пропаганду про те, що нібито Варшава хоче захопити українські території. Польща не хоче давати привід.

"Російська пропаганда зараз нас звинувачує в тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (українські території, — ред.)… Це буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цей аргумент", — пояснив Сікорський.

Також він відповів, чи вплине відсутність польських військових в Україні на польських підприємців у процесі відновлення України:

"Польща буде найбільшим бенефіціаром реконструкції України, через мовну близькість та саму логістику ми будемо логістичним центром цієї реконструкції", — підсумував глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом Київ прийматиме першу зустріч країн, готових розмістити на українській території миротворчий контингент у разі потенційного припинення війни. Вона відбудеться під час третього саміту "коаліції охочих".

Зокрема, серед учасників "коаліції охочих": Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія та Румунія.

Німеччина не виключає своєї участі у можливій миротворчій місії в Україні, якщо це стане результатом переговорів про припинення війни. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі із журналістами 27 березня. Його позицію підтримав і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.