"Укрзалізниця" готує до запуску новий поїзд в Європу: що зміниться для пасажирів

Укрзалізниця готує новий маршрут до Відня та покращує міжнародне сполучення.

Україна продовжує інтегруватися до європейської залізничної мережі. Під час зустрічі в Києві керівники "Укрзалізниці" та Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) обговорили плани щодо покращення сполучення між країнами.

Як повідомляється на офіційній сторінці "Укрзалізниці", основні питання, які розглядалися:

Створення більш комфортного пересадкового маршруту Київ – Відень. Запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода через Чоп. Обговорення інфраструктурних змін для покращення міжнародних перевезень.

Навчання українських залізничників у Відні

Одним із важливих аспектів співпраці стало підписання домовленостей про навчання персоналу. Українські провідники та технічні фахівці отримають можливість пройти курси підвищення кваліфікації в Австрії. Це дозволить впровадити європейські стандарти сервісу та безпеки в українській залізниці.

Європейський досвід для України

ÖBB – одна з провідних залізничних компаній Європи, яка обслуговує маршрути до Чехії, Німеччини, Швейцарії, Італії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Нідерландів, Бельгії, Франції та Хорватії. Співпраця з таким оператором допоможе Україні впровадити сучасні стандарти пасажирських перевезень та підвищити якість міжнародного сполучення.

Україна робить ще один крок у напрямку зручного та комфортного залізничного сполучення з ЄС.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 10 квітня певні поїзди далекого сполучення робитимуть нову зупинку в Києві. Йдеться про платформу Видубичі-Трипільські.