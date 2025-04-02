"Шахтар" завдяки суперголу бразильця пройшов "Олександрію" у Кубку України (відео)

Один гол вирішив долю центрального матчу чвертьфіналу Кубка України

У середу, 2 квітня, донецький "Шахтар" зіграв гостьовий поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу-2025 проти "Олександрії". Напередодні команда з Першої ліги стала першим півфіналістом.

Зустріч, що проходила в Олександрії (Кіровоградська область) на стадіоні "Ніка", завершилася з рахунком 1:0 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди не зуміли виявити переможця за 90 хвилин основного часу та матч перейшов до овертаймів. Здавалося, ніхто не ризикуватиме і справа дійде до серії пенальті, однак у другому екстратаймі донеччанам вдалася гольова атака. При розіграші стандарту, господарі забули Кевіна на лівому фланзі поблизу свого штрафного майданчика. Бразилець отримав м’яч, на замаху пройшов одного суперника, і точно пробив у верхній кут воріт — без шансів для воротаря.

Повний відеоогляд матчу "Олександрія" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Вирішальний поєдинок за Кубок України заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомира. Про початок гри буде повідомлено додатково після відповідних консультацій з командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, Гірники практично втратили шанси на перемогу у чемпіонаті України. Донеччани фактично ведуть боротьбу за друге місце саме з "Олександрією".