У Києві впіймали людей Медведчука: робили пропагандистські "мультики" під керівництвом відомого ведучого

Над проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України

Служба безпеки України затримала у Києві соратників обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, які працювали у проєкті "Другая Украина". Учасники групи у мережі дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю та здатися окупантам.

Про це у середу, 15 травня, повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що цю організацію у РФ очолив Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

"У Києві над проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники розповсюджували відеоконтент, у якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю та здатися окупантам", — йдеться у повідомленні.

У цій групі були фахівці про відеоконтент. Вони облаштували підпільну студію у власному будинку Київської області та виготовляли рекомендовані анімаційні ролики. Далі вони надсилали їхньому куратору з РФ, яким виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а зараз директор його організації "Другая Украина" у Москві. Далі він надавав дозвіл на розповсюдження цих відео в мережі.

"Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких – сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах та на відеохостингу YouTube. За кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина", — розповіли в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів знайшли мобільні телефони та комп’ютерну техніку з підтвердженням їхньої діяльності на користь РФ.

На підставі отриманих доказів слідували СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жарких також отримав підозру з цієї статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майно Віктора Медведчука виставлять на продаж на Prozzoro.Продажі.