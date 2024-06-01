"Якби всі члени НАТО зробили це". Країна-сусідка Росії запропонувала план перемоги для України

В Естонії наголосили, що всім союзникам необхідно зосередитися на допомозі Україні

Влада Естонії переконана, що як тільки війна в Україні закінчиться, Росія перейде на країни Балтії. Щоб цього не допустити, на озброєння України хочуть виділити 1% ВВП країни.

Про це сказала прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас, повідомляє BBC. Вона зазначила, що країна не має "плану Б".

"Якби кожна країна НАТО зробила це — Україна б перемогла", — сказала прем'єр-міністрка Естонії, маючи на увазі виділення відсотка від свого ВВП.

Кая Каллас зазначила, що Естонія не має "плану Б", який розглядає гіпотетичну перемогу Росії у війні. У пріоритеті "план А" — зосередитись на допомозі Україні відобразити російське вторгнення.

"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні — це не тільки територія. Якщо Україна вступить до НАТО, навіть не маючи якоїсь території, то це перемога, тому що вона опиниться під парасолькою НАТО", — додала прем'єр-міністрка.

При цьому всередині самої Естонії зростає незадоволення серед громадян через підвищення податків для сплати їхнього вкладу в оборону України. Водночас офіцери НАТО також зазначають, що бачать загрозу в Росії й вже зараз потрібно готуватися до можливої війни.

"Ми повинні готуватися до війни, щоб її не було", — сказав один із них.

На південному кордоні Естонії з Латвією проходять навчання разом із солдатами з Великої Британії. А на півночі в місті Тапа зосереджена бойова група з 1200 осіб, танків, артилерії, безпілотників та роти елітної французької гірської піхоти. У планах збільшити чисельність іноземних солдатів до 3-5 тисяч осіб.

"Це вікно в тактичне розгортання російських військ. Тепер ми розглядаємо нашу підготовку тут, в Естонії, скоріше як репетицію місії, спрямованої конкретно на боротьбу з ворогом, якого ми бачимо на півдні [України]", — сказав бригадний генерал Джайлз Харріс, який командує британськими силами в Естонії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент Естонії пообіцяв "поставити Росію навколішки". У МЗС країни-агресора вже відреагували на таку заяву.