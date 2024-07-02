"Зовсім інші відносини України та Угорщини": Зеленський підбив підсумки зустрічі з Орбаном (відео)

Глава держави наголосив, що високо цінує візит угорського прем’єра

Президент України підбив підсумок візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. За його словами, країни підпишуть договір про добросусідство.

Подробиці Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні. Він назвав візит угорського прем’єра важливим сигналом.

Зеленський зазначив, що Віктор Орбан відвідав Україну вперше за довгі роки та з початку повномасштабної війни. Він упевнений, що це важливий крок з огляду на те, що Угорщина розпочала головування в ЄС.

"Чіткий сигнал того, наскільки важливо для всіх нас у Європі зберігати єдність та робити спільні кроки. Багато говорили про шлях до миру, і саме до справедливого миру, тривалого, чесного. Я подякував і за участь у Саміті миру, і за підтримку комюніке. Розказав про те, чого ми вже досягли з партнерами в роботі між самітами, готуючи вже другий Саміт миру. Є хороші напрацювання, і буде їх ще більше. Я запросив Угорщину та Премʼєр-міністра Орбана долучитись до відповідних зусиль", — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що між Угорщиною та Україною є "хороші двосторонні результати" і наголосив, що відносини між країнами виходять на інший рівень.

"Ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України та Угорщини: конкретні і ми враховуємо взаємні інтереси. Домовилися з різних деталей – економічних, політичних, – якими займуться наші команди. І дуже важливо, що ми намітимо наші відносини, наші досягнення у новому документі – в угоді, яка визначатиме добросусідство для України та Угорщини", — резюмував глава держави.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Орбан запропонував Україні припинити вогонь і лише потім сідати за стіл переговорів із Росією. Зеленський відповів на таку пропозицію і додав, що Угорщина — не єдина країна, яка виступає з таким "мирним планом".