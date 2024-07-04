Після Києва одразу до Москви: Орбан планує візит до Путіна, що відомо

В Україні Орбан пропонував припинити вогонь

Угорський прем’єр Віктор Орбан, після свого візиту до Києва, зібрався летіти у Москву, до російського диктатора Володимира Путіна. Відвідини заплановані на п’ятницю, 5 липня.

Про це повідомили в угорській службі "Радіо Свобода". Орбана має супроводжувати очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня поїде до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, через кілька днів після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомило "Радіо Свобода" джерело в уряді Угорщини", — пише угорська служба новин.

Водночас у виданні зауважили, що очільник угорського МЗС Петер Сійярто відвідував Росію понад п'ять разів після того, як РФ вторглася в Україну понад два роки тому.

Про заплановану поїздку Орбана та Сійярто до Москви вперше повідомив угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, який зробив про це допис у своєму X (Twitter). Пізніше інформацію про це підтвердили угорській службі "Радіо Свобода" джерела в уряді.

Журналісти надіслали відповідний запит на адресу пресслужби прем'єр-міністра Угорщини, однак відповіді поки не отримали.

До слова, 2 липня, прем’єр Угорщини вперше за понад 10 років, приїхав до Києва з офіційним візитом. Примітно, що візит відбувся на наступний день після того, як Угорщина почала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, і лише за кілька днів після того, як Орбан і Зеленський мали коротку приватну зустріч на полях євросаміту в Брюсселі.

Видання Magyar Hírlap повідомляло про те, що Орбан приїхав говорити про мир у Європі. І справді угорський прем’єр зробив Україні неприйнятну пропозицію — припинити вогонь заради переговорів.

"Телеграф" повідомляв про те, що відповіли у Зеленського на пропозицію Орбана. Позиція України не змінилася.