"Огидно і незаконно": у Путіна вперше висловилися про церемонію відкриття Олімпіади

Росія відмовилася від трансляції Олімпійських ігор у Парижі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловився про церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Шоу викликало неоднозначну реакцію у всьому світі.

Відповідний коментар Пєскова наводить ТАСС. Прессекретар Путіна вважає, що росіянам пощастило у тому, що вони не бачили церемонії відкриття Ігор.

"Бачив різні вирізки й так далі, тобто більшу частину матеріалу я сам особисто подивився.

Справді, мали місце огидні моменти.

Маючи досвід Олімпіади 2014 року, я знаю, що весь сценарій узгоджується з Міжнародним олімпійським комітетом.

Дивності Французької Республіки нам відомі давно. Але те, що це погодило МОК на таку потужну міжнародну аудиторію, – це важко повірити, але, на жаль, це реальність.

МОК таким чином став на слизьку доріжку. Це огидно, а головне – це заборонено згідно із законом у нашій країні. Можна лише радіти, що наші глядачі цього не бачили”, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, російська журналістка Ксенія Собчак назвала шоу "жахливим". На церемонії стався релігійний скандал. Крім того, організатори допустили помилку, яка призвела до дипломатичного скандалу.