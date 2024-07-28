У всьому винні трансгендери? МОК радикально відреагував на критику церемонії відкриття Олімпіади-2024

У комітеті поки це не прокоментували

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) видалив відео з найкращими моментами з церемонії відкриття літніх Ігор у Парижі. Ролик недоступний як і на офіційному сайті, так і на каналі МОК на YouTube.

На сайті МОК при спробі переглянути це відео з'являється повідомлення, що воно наразі не доступне у вашому регіоні. А на YouTube написано, що це відео недоступне. Водночас повне відео з церемонії відкриття доступне для перегляду.

Варто зазначити, що у МОК не повідомили про причину видалення цього відео. Проте користувачі соціальних мереж припустили, що це пов'язано із негативною реакцією громадськості.

Як відомо, на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". Це викликало чимало критики серед глядачів та навіть політиків різних країн.

Це не єдиний казус, що стався під час відкриття Олімпіади. Коли президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок ігор, на площі Трокадеро підняли олімпійський прапор до гори дриґом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як мешкають українські олімпійці в Парижі. Як і будь-яка велика подія, Ігри не обходяться без скандалів.