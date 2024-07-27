Військовослужбовець та духовний лідер пояснив, чому від Франції не можна було очікувати іншого шоу, а невдоволення лише підіграє росіянам

Релігійна спільнота обурена певними моментами з шоу відкриття Олімпіади в Парижі. Тиражується ось це порівняння паризьких акторів з фрескою Леонардо да Вінчі, а фреска в свою чергу відсилає нас до Євангельського сюжету про Таємну вечерю.

Думаю, це не випадковість — все так і було задумано режисерами та сценаристами шоу. Але я, наприклад, не здивований, бо щось таке і варто було очікувати. Треба памʼятати, що Франція — батьківщина секуляризму і боротьби з вірою і Церквою. Я б здивувався, якщо б автори шоу оминули увагою французький войовничий секуляризм. А він у Франції дійсно войовничий, бо Франція традиційно наступає на релігійні цінності. Тому для підготовленої людини, нічого скандального не відбулось, все як зазвичай у Парижі. Проводились би Ігри десь у консервативній релігійній країні (наприклад у Саудівській Аравії), що не має традицій секуляризму і боротьби з релігією, ви б побачили зовсім інше шоу, і це шоу не сподобалось би прихильникам секулярних поглядів.

Врешті-решт, головною невдоволеною стороною є Росія. По-перше, вони принизливо не допущені до Олімпійських Ігор (і всі відчули який чудовий світ без руського ведмедя з ракетою). По-друге, та радикальна ідеологія "руського міра", що вже почала на повну розгортатись у стані нашого ворога, буде засуджувати все, що не схоже на кокошник, московську церкву і "духовні скрепи". Навіть якщо б там і не було б відсилки до Таємної вечері, все одно знайшли би за що захейтити організаторів. Росія буде намагатись максимально нашкодити Олімпіаді де немає їх, Путін же вам сказав, що їм не потрібен світ в якому немає Росії. Можливо з цим і повʼязані диверсії на французькій залізниці, що призвели до зупинки швидкісних потягів.

Так, такі сюжети не доречні, але гірше було б, якщо на сцені плясали баби в кокошниках, ведмеді, балалайки, Распутін, Сталін і Николай ІІ, з ложи офіційних делегацій вам махав би Путін, кадирівці на подтанцовках, а на весь світ лунало б про "велич руської культури".

Не лийте воду на млин російської пропаганди, а то наступного разу вам покажуть за столом Кремлівських старців у відсилці до сюжету Таємної вечері.

Джерело: пост Ісмагілова у Facebook.