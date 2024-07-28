Намагався врятуватись від ос: в Італії на пляжі помер 47-річний українець, яка причина

На місце відпочинку нікого не пускають

На одному з італійських пляжів в Італії у місті Кротоне помер 47-річний інженер з України, якого атакував рій ос. Однак на його тілі не виявили жодного укусу.

Про це повідомляє італійське видання "Corriere della sera". У статті припускають, що смерть настала від серцевого нападу.

Українець 27 липня відпочивав на безкоштовному пляжі у місті Кротоне. Пізніше на нього напав рій ос.

За даними поліції, маючи алергію на укуси цих комах, чоловік стрибнув у море, проте невдовзі помер. Рятувальники намагались реанімувати його, проте це виявилось марним.

Спочатку рятувальники подумали, що смерть настала внаслідок анафілактичного шоку, спричиненого алергійною реакцією. А втім, на тілі відпочивальника не виявили жодного укусу. Подальший розтин тіла показав, що чоловік помер від серцевого нападу або зупинки серця через переляк перед нападом зграї ос.

Відомо, що загиблому було 47 років, і він їздив на роботу до різних європейських країн. Днями він вирішив провести коротку відпустку в Кротоне з кількома членами сім’ї, які проживають у калабрійському місті.

Мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився заборонити ділянку пляжу, де загинув український інженер. За його словами, такого раніше не траплялося. Укусів також зазнали рятувальники, які намагалися допомогти чоловікові. Зазначається, що оси вилетіли з рослинності поблизу.

Водночас пожежники провінції Кротоне повідомили муніципалітету, що у короткий термін очистити пляж від комах неможливо. За їхніми словами, оси гніздяться не лише в рослинній частині пляжу, але й наробили собі нір у піску. Пляж залишатиметься закритим увесь час, поки тривають роботи з його очищення від ос.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі в ДТП загинули 16-річний підліток з України та його 17-річний пасажир. Хлопець за кермом влаштував втечу від поліції, проїхавши 40 кілометрів на швидкості близько 150 км/год і врешті-решт влетів у дерево.