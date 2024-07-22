Узбек напав із ножем на українських підлітків у Польщі: у якому вони стані

Зловмисника затримала поліція

У Польщі громадянин Узбекистану поранив ножем двох підлітків із України. Постраждалі перебувають у лікарні.

Про це пише місцеве видання Wyborcza.pl. Наголошується, що напад стався у Бродненському парку у Варшаві, причини інциденту з’ясовують правоохоронці.

За даними видання, 26-річний виходець з Узбекистану на місце інциденту прибув із рюкзаком однієї з компаній доставлення їжі. Постраждалі є двома 15-річними хлопцями, про їх стан офіційно поки не повідомляється.

Представники поліції повідомили, що зловмисника заарештували та доставили до відділення.

У момент нападу неподалік опинився місцевий рятувальник, який надав постраждалим першу допомогу. За його словами, один із хлопців отримав удар ножем під ліву руку та два удари під ребра, другий обійшовся пораненням правої руки.

Постраждалі під час нападу були з іншими однолітками, вони не постраждали.

Як повідомлялося раніше, в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на українського військового. За свідченнями очевидців причиною стали татуювання у військовослужбовця.