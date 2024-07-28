Пытался спастись от ос: в Италии на пляже умер 47-летний украинец, какая причина

На место отдыха никого не пускают

На одном из итальянских пляжей в Италии в городе Кротоне скончался 47-летний инженер из Украины, которого атаковал рой ос. Однако на его теле не обнаружили ни одного укуса.

Об этом сообщает итальянское издание "Corriere della sera". В статье предполагается, что смерть наступила от сердечного приступа.

Украинец 27 июля отдыхал на бесплатном пляже в городе Кротоне. Позже на него напал рой ос.

По данным полиции, имея аллергию на укусы этих насекомых, мужчина прыгнул в море, однако вскоре скончался. Спасатели пытались реанимировать его, однако это оказалось бесполезным.

Сначала спасатели подумали, что смерть наступила в результате анафилактического шока, вызванного аллергической реакцией. Впрочем, на теле отдыхающего не обнаружили ни укуса. Дальнейшее сечение тела показало, что мужчина умер от сердечного приступа или остановки сердца из-за испуга перед приступом стаи ос.

Известно, что погибшему было 47 лет, и он ездил на работу в разные европейские страны. На днях он решил провести короткий отпуск в Кротоне с несколькими членами семьи, проживающими в Калабрии.

Мэр Кротоне Винченцо Оче распорядился запретить участок пляжа, где погиб украинский инженер. По его словам, такого раньше не случалось. Укусы также получили спасатели, которые пытались помочь мужчине. Отмечается, что осы вылетели из растительности поблизости.

В то же время, пожарные провинции Кротоне сообщили муниципалитету, что в короткий срок очистить пляж от насекомых невозможно. По их словам, осы гнездятся не только в растительной части пляжа, но и наделали себе нор в песке. Пляж будет оставаться закрытым все время, пока продолжаются работы по его очистке от ос.

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