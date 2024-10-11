Війна має закінчитися не пізніше 2025-го: топ заяв Зеленського та Шольця після зустрічі

Є позитивні новини для України і меседж для Путіна

У пʼятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Папою Римським, прибув у Берлін на переговори з вищим керівництвом Німеччини. Глава держави зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Вони зробили короткі заяви для преси.

"Телеграф" зібрав головне із заяв двох лідерів. Відео пресконференції транслювали на Ютуб-каналі Офісу президента. Володимир Зеленський заявив що представить Шольцу деталі його плану перемоги — як примусити Росію до миру.

"Хотілось би завершити цю війну не пізніше, ніж у 2025 році", — заявив глава української держави.

Окрім цього, Шольц повідомив, що центральним у допомозі Україні залишається допомога з ППО. Він зазначив, що Україні вже поставили новий пакет на 600 млн євро, куди входить уже п’ята система IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.

"До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", — сказав Шольц.

Він містить також ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", керовані гаубиці, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

"Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий меседж Путіну – гра на час нічого не дасть, ми і надалі будемо підтримувати Україну. Ця рішучість, ця тверда позиція є фундаментом, на якому ми разом шукатимемо всіх можливостей для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", — заявив Шольц.

У 2025 році Німеччина продовжить підтримку України — 4 мільярди євро вже заклали у бюджет країни. Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.

Варто зазначити, що востаннє Шольц і Зеленський зустрічалися 23 вересня в Нью-Йорку. Тоді сторони обговорювали підготовку до другого Глобального саміту миру.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський пояснив, в чому сенс "Плану перемоги України".