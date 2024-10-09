"Припинення війни означає…": російський журналіст пояснив, чому Путін не скінчить агресію

Слова політика підтверджує і бюджет Росії на наступний рік

Лідер Кремля Володимир Путін, якому днями виповнилося 72 роки, не припинить війну доти, доки він живий чи поки він при владі. У цьому впевнений російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.

Відповідну думку він висловив в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, це доволі очевидно, адже припинення війни означало б смерть для Путіна або, щонайменше, строк у в’язниці.

"Те, що Путін не припинить війну доти, доки він живий чи поки він при владі, це досить очевидно. Я думаю, що у нього зараз ситуація складається так, що припинення війни означає його смерть або перебування у тюремній камері. Тому він війну не припинить, такої опції не існує", — певен журналіст.

На думку Яковенка, цей факт, в першу чергу, мають усвідомити ті, хто шукає з лідером Росії варіанти переговорів.

"Війну він не припинить за жодних обставин", — наголосив Яковенко.

Примітно, що на це вказує й аналіз російського бюджету на 2024 рік, який був нещодавно схвалений Державною Думою РФ. Згідно з документом, російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів) у 2025 році, що становить 6,2% валового внутрішнього продукту.

Таким чином, сума коштів, виділених на армію, є більшою, ніж сукупні суми на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

Водночас, у держбюджеті Росії на 2025 рік закладено збільшення фінансування на ЗМІ, тобто де-факто на пропаганду, до 137 мільярдів рублів, або 1,4 мільярда доларів. Це на 13% більше, ніж у 2024 році. Ці факти прямо вказують на те, що Володимир Путін не збирається припиняти війну і всі розмови про переговори є лише частиною плану Кремля.

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