Одна з країн НАТО хоче відправити своїх бійців до України: чи будуть вони воювати

Це вигідно обом сторонам

Велика Британія розглядає можливість відправки до України свої військових для підготовки новобранців. Тобто вони будуть у ролі інструкторів.

Про це пише на The Times. Зазначається, що наразі обговорюються плани про відправку невеликої групи військових на захід України.

Британські військові там будуть забезпечувати базову підготовку українських новобранців перед відправкою на фронт. Вони не братимуть учать у боях на лінії зіткнення

За словами джерела, це рішення точно полегшило б певні логістичні проблеми, які виникають під час відправки українських бійців до Британії. Це також допомогло б заощадити кошти Україні.

Ще один співрозмовник Times наголосив, що проведення тренувань британцями в Україні було "дешевшим і кращим" для обох держав.

"Ми могли б провести (навчання — ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", — сказало джерело.

Водночас українське військове джерело стверджує, що приїзд іноземних військових до України навіть з метою навчання, буде "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. РФ цілком може сприйняти це як розгортання військової інфраструктури НАТО на території України, що ймовірніше спровокує ще більшу ескалацію.

Але це рішення матиме позитивні наслідки і для Британії, адже її військові також зможуть перейняти досвід українських військових. А наявність інструкторів дозволить нашим бійцям швидше випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Один з українських співрозмовників додав, що Україна сподівається на пом'якшення позиції Франції у цьому питанні. Адже досвід британців матиме позитивний влив для усіх.

Але, за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Пентагоні чітко відповіли, чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною.