Компанія — мільярдер з України купила найстарішого польського виробника тракторів

Ursus є найстарішим у Польщі виробником сільськогосподарського обладнання

Українська компанія MI Crow придбала за 74 млн злотих (приблизно 756 млн гривень) польського збанкрутілого виробника тракторів Ursus.

Про це повідомляє Tygodnik Poradnik Rolniczy. Це була третя спроба продати польську фірму — дві попередні спроби скінчилися невдачею через відсутність учасників. Тому ціна на компанію знизилася на 40% — зі 125 млн до 74 млн злотих.

Компанія MI Crow була зареєстрована 1 липня 2024 року, статутний капітал становив 50 тисяч злотих. Співвласниками бізнесу є громадянка Польщі Божена Гловацька та київський бізнесмен Олег Крот, який водночас є генеральним директором.

Польська фірма Ursus є найстарішим виробником тракторів на території країни. Ця компанія була створена у 1893 році у Варшаві, а у 1902 році отримала нинішню назву. До цього вона мала назву "Спеціальна фабрика арматур".

З 2016 року щорічно продаж тракторів цієї фірми почав зменшуватися, а через чотири роки, тобто в 2020 році, збитки компанії склали 58 млн злотих. 2021 року окружний суд Варшави визнав фірму банкрутом.

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