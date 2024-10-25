Компания — миллиардер из Украины купила старейшего польского производителя тракторов

Ursus является старейшим в Польше производителем сельскохозяйственного оборудования.

Украинская компания MI Crow приобрела за 74 млн злотых (приблизительно 756 млн гривен) польского обанкротившегося производителя тракторов Ursus.

Об этом сообщает Tygodnik Poradnik Rolniczy. Это была третья попытка продать польскую фирму — две предыдущие попытки окончились неудачей из-за отсутствия участников. Поэтому цена на компанию снизилась на 40% — со 125 млн до 74 млн злотых.

Компания MI Crow была зарегистрирована 1 июля 2024 года, уставной капитал составил 50 тысяч злотых. Совладельцами бизнеса являются гражданка Польши Божена Гловацкая и киевский бизнесмен Олег Крот, который одновременно является генеральным директором.

Польская фирма Ursus является старейшим производителем тракторов на территории страны. Эта компания была создана в 1893 году в Варшаве, а в 1902 году получила нынешнее название. До этого она называлась "Специальная фабрика арматур".

С 2016 года ежегодно продажи тракторов этой фирмы начали уменьшаться, а через четыре года, т.е, в 2020 году, убытки компании составили 58 млн злотых. В 2021 году окружной суд Варшавы признал фирму банкротом.

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