Образилися: в Польщі заявили, що Україна не показала Варшаві таємні додатки до "Плану перемоги"

МЗС Польщі буде обговорювати це питання з Україною

Польський уряд обурений через те, що не отримав доступ до таємних додатків "Плану перемоги України", який президент Володимир Зеленський презентував партнерам нещодавно. У Варшаві заявили, що Польща повинна ознайомитися з ними, оскільки багато допомагала Україні.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в коментарі виданню PAP. Бартошевський заявив, що МЗС Польщі буде обговорювати це питання з Україною.

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб. Коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", – сказав він, коментуючи обурення уряду Польщі.

Зазначимо, що у таємних додатках "Плану перемоги України", який не представили суспільству йдеться про можливість ударів по території Росії. Також там зазначається, яка зброя для цього потрібна. З цими додатками ознайомили виключно тих партнерів, які здатні допомогти Україні в цьому питанні. Вочевидь, Польща не входить у їхній перелік.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, Зеленський представив у парламенті План перемоги України. Він складається з п'яти пунктів, які стосуються оборони, військової, економічної та безпекової складової. Також, за словами президента, план містить три таємні додатки, які представили окремим партнерам. 17 жовтня Зеленський відвідав засідання Євроради в Брюсселі, та презентував там основні пункти "Плану перемоги".

Варто додати й те, що план перемоги містить обов'язкове запрошення України в НАТО. В Україні вважають, що запрошення потрібно до того, як Джо Байден піде з Білого дому. Як на план Зеленського відреагували в Україні — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.