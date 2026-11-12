США знову обмежили Starshield для України: що це за технологія та чому стало більше прильотів

Супутниковий зв’язок потрібен ЗСУ також для ударів по цілях на окупованих територіях

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Українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості роботи Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Це ускладнює перехоплення російських реактивних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме — діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів. Намагаємося з’ясувати всі обставини з Американською стороною", — йдеться в повідомленні.

Навіщо ЗСУ потрібні Starlink і Starshield

Starlink – система супутникового інтернету компанії SpaceX, а Starshield – її військова версія, критично важлива для операторів безпілотників. Як пояснював "Телеграф", цей зв’язок забезпечує передавання даних на фронті там, де немає мобільного покриття або зруйновані кабельні мережі.

Через супутниковий канал військові передають відео з дронів у реальному часі, координати цілей для артилерії, карти й накази. Він підтримує зв’язок між підрозділами та командуванням без прив’язки до вцілілої мобільної вежі. Термінали також використовують на дронах-перехоплювачах для боротьби з реактивними "Шахедами".

Як обмеження впливає на мідлстрайк

Блогер Роман Шрайк звернув увагу на наслідки для ударних місій і перехоплення російських безпілотників поблизу фронту.

"Для нас це означає, що можуть бути складнощі з мідлстрайк-ударами: для деяких дронів 161 км/год – це мало. Також частину реактивних дронів могли збивати перехоплювачі близько до фронту, а тепер вони долітатимуть углиб країни", – зазначив Роман Шрайк.

Мідлстрайком називають удари по цілях на відстані приблизно 30–200 км, пояснює Міністерство оборони України. У цій зоні російська армія розміщує склади боєприпасів, командні пункти, засоби ППО, радари та вузли постачання. Ураження таких цілей позбавляє ворога ресурсів для підтримки наступу.

Starshield використовується, зокрема, для керування безпілотниками під час ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях України. Водночас доступ до супутникового зв'язку Starlink і Starshield на території Росії географічно обмежений. Тому для далекобійних ударів по цілях безпосередньо в РФ українські військові застосовують альтернативні засоби зв'язку та навігації.

Starshield використовується, зокрема, для керування безпілотниками

Коли SpaceX уже обмежувала швидкість

Попередні обмеження запровадили в ніч на 14 жовтня. За повідомленням радника президента Сергія "Флеша" Бескрестнова, SpaceX тоді встановила для Starshield поріг у 100 миль на годину – близько 161 км/год. Ішлося про швидкість руху термінала: після її перевищення починав зникати зв’язок.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – повідомив Сергій Бескрестнов.

Колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко того ранку також підтвердив зриви важливих місій. Близько 9:30 він повідомив про посилення обмежень: за словами військових, зв’язок починав зникати вже на швидкості 60–70 км/год. Звичайні термінали супутникового зв’язку на той момент продовжували працювати.

Як повідомляв "Телеграф", за даними українських спецслужб, Росія вже використовує систему "Рассвет" для військового зв’язку над Україною.