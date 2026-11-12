Прямо з Москви — на вечерю до Зеленського: як в Ірландії зустрічатимуть і пригощатимуть Віткоффа та Кушнера

До ірландської столиці також очікують посланців Трампа після переговорів у Москві

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У Національній галереї Ірландії в Дубліні готують вечерю для 50 лідерів Європи та інших країн. Гостям запропонують ірландську яловичину або свіжого лосося із сезонними овочами, а прийом відбудеться на тлі безпрецедентних заходів безпеки в центрі міста.

Про підготовку закритого прийому пише The Irish Sun. Периметр галереї охоронятимуть 1000 озброєних поліцейських, тоді як загалом до забезпечення порядку в Дубліні залучили понад 5 000 силовиків.

Організатори зробили ставку на місцеві продукти та лаконічне меню без екзотики. Серед гостей очікують президента Франції Емманюеля Макрона, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Водолази в Ліффі та заборона дронів над Дубліном

Підготовка до зустрічі охопила центр ірландської столиці, водні об’єкти й повітряний простір. Водолази обстежили дно річки Ліффі, а кінологи із собаками перевірили території в межах заходів безпеки. Центр Дубліна опинився під масштабними обмеженнями.

Обстеження Ліффі стало частиною масштабних заходів безпеки перед зустріччю лідерів Джерело: REUTERS/Natalia Campos

До ірландських правоохоронців долучилися фахівці з Латвії, Португалії та Північної Ірландії. Їх залучили до протидії потенційним кібератакам і спостереження за небом. Охорона самої галереї – лише частина операції, розгорнутої в місті до прибуття делегацій.

До охорони саміту в Дубліні долучилися правоохоронці з кількох країн Джерело: REUTERS/Natalia Campos

Над Дубліном запровадили повну заборону на польоти безпілотників. Посилені заходи пов’язані з побоюваннями російських провокацій: торік під час візиту президента України Володимира Зеленського над ірландською столицею зафіксували військовий дрон. Армію та флот привели в максимальну готовність.

Кушнер і Віткофф мають прибути з Москви

Дипломатична частина вечора виходить за межі протокольного прийому. На вечір до Дубліна очікують посланців президента США Дональда Трампа – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Вони мають прилетіти з Москви після переговорів із Володимиром Путіним.

У столиці Ірландії американські представники планують обговорити результати цих переговорів із Володимиром Зеленським. Так зустріч лідерів стане майданчиком для безпосередньої розмови українського президента з посланцями Трампа після їхніх контактів у Росії.

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський на тлі Маріїнського палацу Джерело: Ян Доброносов "Телеграф"

The Irish Sun окремо акцентує на кулуарній дипломатії: важливі політичні розмови відбуватимуться поза офіційними засіданнями. На тлі закритого прийому увага буде прикута до особистих зустрічей учасників саміту та обговорення підсумків московських переговорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися.