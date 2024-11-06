Шестеро чоловіків увірвалися до квартири українок у Польщі: що відомо про зухвалий напад

Поліція вже шукає нападаючих

У польській столиці невідомі увірвалися до будинку українок та вкрали там близько мільйона злотих у різних валютах. Інцидент стався 4 листопада у Варшаві на вулиці Багно, що у самому центрі міста.

Про це пише Wyborcza.pl. Зазначається, що у квартирі перебували три громадянки України віком 20 років і старше.

У пограбуванні брали участь шестеро чоловіків, один із них переодягся у доставника їжі, ще один у прикордонника, а решта у співробітників поліції. На жінок силоміць надягли наручники та закрили в одній із кімнат.

Після цього зловмисники обшукали квартиру, знайшли гроші та залишили місце злочину. Жінки не постраждали. Зазначається, що гроші українки одержали після продажу будинку у себе на батьківщині.

У поліції факт злочину підтвердили, але розкривати якихось деталей не стали, пославшись на те, що справа перебуває на ранньому етапі розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Києві затримали чоловіка, який напав на 14-річну дівчину. Нападник побив підлітка та вкрав її мобільний телефон на вулиці Борщагівській у Солом’янському районі.