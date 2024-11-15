Зеленський жорстко відреагував на розмову Шольца і Путіна

Глава держави зауважив, що "Мінська-3 не буде"

У пʼятницю, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував телефонну розмову Канцлера Німеччини Олафа Шольца та лідера Кремля Володимира Путіна. На його думку – це скринька Пандори.

Про це він повідомив на сторінці у Телеграм. За словами глави держави, тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів.

"Це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни", — каже Зеленський.

Він додав, що ці виклики зрозумілі і готові діяти.

"І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", — сказав президент України у зверненні.

Що передувало

Лідер Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефону розмову у п'ятницю, 15 листопада. Це їх перша комунікація телефоном за два роки. Зазначається, що перед розмовою була проведена тривала та ретельна підготовка, але деталі розмови не розголошуються. Водночас Tagesschau стверджує, що дзвінок тривав близько години. А у пресслужбі Кабінету міністрів Німеччини підтвердили розмову Шольца із Путіним.

У Кремлі також прокоментували розмову лідерів. Лідер Росії Володимир Путін висунув кілька чергових ультиматумів. Не обійшлось і без наративів про "агресивну політику НАТО".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Заході зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні.