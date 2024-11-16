В Німеччині жорстко рознесли Шольца за дзвінок Путіну

Там вважають, що канцлер продемонстрував слабкість

Депутат від головної опозиційної сили Німеччини — ХДС/ХСС, Юрген Гардт жорстко розкритикував канцлера країни Олафа Шольца за дзвінок президенту Росії Володимиру Путіну. Він звинуватив Шольца в тому, що той допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".

Як повідомляє Tagesschau, Гардт заявив, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили". Водночас глава Кремля, за словами політика, "розуміє тільки сигнали сили", такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні.

Представник ХДС/ХСС додав, що Шольц, очевидно, "не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум". На думку Гардта, канцлер "насамперед прагне дати зрозуміти всередині Німеччини, що саме він виступає за переговори і діалог".

Нагадаємо 15 листопада Шольц зателефонував Путіну, це їх перша комунікація телефоном за два роки. Перед розмовою була проведена тривала та ретельна підготовка, деталі бесіди не розголошуються. Проте відомо, що вона тривала близько години.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову Олафа Шольца та Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля добивається послаблення своєї ізоляції й він досяг своєї мети.