Пустые улицы и много флагов Украины: как протестующий Тбилиси выглядит днем (эксклюзивные фото)

В грузинской столице днем на улицах мало людей

В Грузии уже несколько дней продолжаются протесты против отмены переговоров с ЕС о членстве. Основное противостояние между силовиками и демонстрантами обычно происходит ночью, а вот днем улицы выглядят весьма пустынными.

Однако на зданиях повсюду можно заметить множество граффити, которые свидетельствуют о том, что народ недоволен избранным курсом на сближение с Россией. Соответствующими снимками поделился корреспондент "Телеграфа" из Тбилиси.

Среди множества граффити практически не встречается российской символики и высказываний в поддержку России. А вот чего много, так это флагов Грузии, ЕС и Украины. Также изредка попадаются надписи в поддержку Палестины.

Корреспондент "Телеграфа" отмечает, что украинские флаги в центре города можно увидеть практически повсюду. Однако, как видно на фото, в некоторых местах неизвестные пытались зарисовать их нацистской символикой.

Кроме флагов на стенах также можно заметить многочисленные надписи, в которых в негативном контексте вспоминают о России и Владимире Путине. Некоторые надписи напоминают, что Россия до сих пор оккупирует около 20% Грузии.

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых пророссийская "Грузинская мечта" была объявлена победителем. После этого в стране начались протесты.

28 ноября лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры с ЕС о членстве до 2028 года. Это привело к существенному обострению протестов.