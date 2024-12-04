У хід пішли водомети та газ: у Грузії силовики знову розігнали протестувальників (відео)

Протистояння триває кілька днів

Тисячі людей знову зібралися на вулицях Тбілісі, щоб висловити незгоду з рішенням прем’єра про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС. Як і минулі ночі, розганяти їх прийшла велика кількість силовиків.

Про це пише Ехо Кавказу. Повідомляється, що проти протестувальників застосували водомети та сльозогінний газ, а демонстранти відповіли феєрверками та лазерними указками.

Розгін розпочався приблизно після опівночі за місцевим часом (22:00 за Києвом), після чого демонстрантів почали витісняти з території перед парламентом.

Президент країни Саломе Зурабішвілі своєю чергою повідомила про наявність фактів масових затримань та жорстокого поводження з людьми з боку силовиків. Вона також додала, що спецпідрозділи непропорційно використовували сльозогінний газ та водомети. У МВС заявили, що за останні дні загалом було затримано 300 осіб.

У мережі тим часом почало з’являтися багато відео з місця події.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких проросійська "Грузинська мрія" була оголошена переможцем. Після цього в країні розпочалися протести.

28 листопада лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі припиняє переговори з ЄС щодо членства до 2028 року. Це спричинило суттєве загострення протестів.