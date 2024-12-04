В ход пошли водометы и газ: в Грузии силовики вновь разогнали протестующих (видео)

Противостояние продолжается несколько дней

Тысячи людей вновь собрались на улицах Тбилиси, чтобы выразить несогласие с решением премьера о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Как и в прошлые ночи, разгонять их пришло большое количество силовиков.

Об этом пишет Эхо Кавказа. Сообщается, что против протестующих применили водометы и слезоточивый газ, а демонстранты ответили фейерверками и лазерными указками.

Разгон начался примерно после полуночи по местному времени (22:00 по Киеву), после чего демонстрантов начали вытеснять с территории перед парламентом.

Президент страны Саломе Зурабишвили в свою очередь сообщила о наличии фактов массовых задержаний и жестокого обращения с людьми со стороны силовиков. Она также добавила, что спецназ непропорционально использовал слезоточивый газ и водометы. В МВД заявили, что за последние дни в общей сложности было задержано 300 человек.

В сети тем временем начало появляться многочисленные видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых пророссийская "Грузинская мечта" была объявлена победителем. После этого в стране начались протесты.

28 ноября лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры с ЕС о членстве до 2028 года. Это привело к существенному обострению протестов.