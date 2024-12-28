Россия хочет часть Финляндии: в НАТО рассказали о планах Путина

Под угрозой оказались несколько городов

Россия отрабатывает сценарии нападения на Финляндию и другие страны восточного фланга НАТО. Тем самым она якобы будет стремиться к созданию "буферной зоны".

Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на свои источники в НАТО. Издание отмечает, что в этом случае Москва будет стремиться к захвату части финской территории по границам Туркуского мира (он же Абоский мир) от 1743 года.

"Российские взгляды на безопасность демонстрируют стремление к стратегической глубине и усилиям по созданию единой буферной зоны в Европе, на всем протяжении от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря", — говорится в материале.

В НАТО считают, что удары россиян также будут нацелены на Хельсинки, однако основным направлением все же будут страны Балтии.

При этом отмечается, что Владимир Путин открыто говорил, что его идеалом является Российская империя XVIII века, а источники издания говорят, что эти слова надо понимать буквально. Поэтому под угрозой оккупации окажется, в том числе, юго-восток Финляндии.

"НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной Хезболлы, подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит взаимоотношения между РФ и другими автократиями", — отреагировал на публикацию глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В ходе русско-шведской войны 1741-1743 годов основной целью императрицы Елизаветы было посадить на шведский трон родственника Петра III. Поскольку шведы в конечном итоге согласились, то Москва захватила лишь небольшой "кусочек" Финляндии, а не всю ее территорию, как она угрожала изначально.

Результат Абоского мира

Современные финские города, которые были под контролем России 1743 по 1812 годы

Как сообщалось ранее, страны Балтии сменили подход к защите от возможного российского вторжения. Если раньше они планировали пропустить их на свою территорию, а затем уничтожить в содействии с войсками НАТО, то теперь пример Украины показал, что это не лучший вариант.