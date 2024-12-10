Шанси нападу РФ на НАТО змінилися через Україну: у МЗС Латвії пояснили чому

Глава зовнішньополітичного відомства Латвії висловилася про ймовірність війни НАТО та Росії

Росія не нападатиме на країни НАТО, оскільки серйозно "загрузла" на війні в Україні.

Про це в інтерв’ю Reuters заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. За її словами, через великі втрати на війні з Україною росіяни навряд чи найближчим часом нападатимуть на членів Організації Північноатлантичного договору.

"Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться в країни НАТО? Ні, я не думаю, що Росія піде на це, тому що це означатиме для Росії набагато більше труднощів, ніж вона вже має в Україні", — заявила Браже.

Нагадаємо, начальник військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО не будуть першими атакувати Росію — це станеться лише, якщо Росія першою нападе на НАТО. У такому разі необхідно передусім знищити пускові установки російської армії та флоту.

Крім того, НАТО доведеться взяти на себе головний удар росіян у разі відкритого конфлікту, заявив Бауер. Також Альянсу необхідно інвестувати більше коштів у розвиток систем протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у НАТО можуть застосувати статтю 5, яка передбачає колективну оборону в разі нападу чи диверсій з боку Росії.