Син Трампа придумав, як приплести Україну до лісових пожеж у Каліфорнії
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Епізод стосувався передачі надлишкового обладнання у 2022 році
В американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі, а вогонь підібрався впритул до Лос-Анджелеса. При цьому син обраного президента Дональда Трампа вже приплів до цього Україну.
Про це Дональд Трамп-молодший написав у соцмережі X, що належить мільярдеру Ілону Маску. Сам Маск також зробив репост цього повідомлення.
Першим тему порушив колишній інвестиційний банкір Джон ЛеФевр, який згадав, що пожежний департамент Лос-Анджелеса передав Україні надмірне обладнання. При цьому він прикріпив до повідомлення два скріншоти новин від 18 березня 2022 року, після чого Трамп-молодший зробив репост повідомлення.
"О, звичайно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала частину своїх запасів Україні", — написав він.
Ілон Маск вирішив не відставати і теж зробив репост повідомлення.
Деякі користувачі мережі також зазначили, що подібні заяви виглядають абсурдними.
Інші ж нагадали, що місцева влада напередодні початку лісових пожеж скоротила фінансування пожежного департаменту на понад 17,5 мільйона доларів. Однак більшість все ж таки почали обурюватися настільки "помітним марнотратством".
Точної інформації про те, що саме увійшло у пожертву в мережі знайти не вдалося. Однак на фото із заходів помітно, що це одна вантажівка.
Повідомлялося, що у посилку увійшли захисні костюми, пожежні чоботи, шланги та насадки на них, а також медикаменти.
Як відомо, Трамп-молодший уже давно прославився своїми їдкими висловлюваннями у бік України та її керівництва. Наприклад, у грудні минулого року, він оприлюднив насмішливе відео, на якому його батько стусаном виштовхує Володимира Зеленського з обкладинки журналу Times.