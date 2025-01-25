Автобус "Київ-Кишинів" злетів із дороги у Молдові: є постраждалі (відео)

Водій міг заснути за кермом

У Молдові автобус рейсу "Київ-Кишинів" з’їхав із дороги. Внаслідок пригоди постраждали два пасажири, їм знадобилася госпіталізація.

Про це пише Newsmaker. Наголошується, що аварія сталася неподалік населеного пункту Пересечина.

За кермом перебував чоловік 1956 року народження, який не впорався з керуванням. У поліції причину ДТП не вказують, але одна з пасажирок повідомила, що водій просто заснув під час руху.

Зрештою, транспортний засіб врізався в металеву огорожу, зніс дорожній знак і опинився за межами дороги. Двох пасажирів — чоловіка та жінки — з травмами було доставлено до Оргіївської лікарні. Водій пройшов перевірку на алкоголь, яка встановила, що він був тверезим.

Нагадаємо, що 24 січня в ДТП загинула популярна блогерка Ганна Жук. За кермом авто знаходився її чоловік, а в салоні також знаходилася дитина, яка отримала тяжкі травми.

Автомобіль пішов на обгін правою смугою, але через туман водій не побачив припарковану на узбіччі вантажівку. Чоловіка та дитину прооперували лікарі, блогер загинула на місці.